РФ наложила ограничения на дипмиссию еще одной страны Европы, там не удивлены

Российское правительство приняло решение добавить Норвегию в перечень иностранных государств, которые совершают "недружественные действия, направленные против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом".

Соответствующее постанову правительство РФ приняло в среду, пишет "Европейская правда".

Норвегию добавили в перечень "недружественных" иностранных государств, определенный в указе президента РФ Владимира Путина от апреля 2021 года.

"Указ предусматривает ограничения вплоть до полного запрета для недружественных стран возможности нанимать в посольства, консульства, представительства госорганов и госучреждений работников из числа лиц, находящихся на территории России", – объясняют в правительстве РФ.

Согласно новому распоряжению, Норвегия сможет нанимать не более 27 человек для работы в своем посольстве в Москве.

Ранее, в мае 2021 года, Россия ввела аналогичные ограничения в отношении дипмиссий США и Чехии, а в июле 2022 года – в отношении Греции, Дании, Словении, Хорватии и Словакии.

Министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт заявила, что для Осло решение Москвы "не является неожиданностью"

"Но нет никаких оснований утверждать, что Норвегия действует недружественно по отношению к России. Нынешняя ситуация связана с войной России против Украины. Россия может решить прекратить войну", – цитирует чиновницу норвежский вещатель NRK.

Она добавила, что Норвегия как соседнее с Россией государство заинтересовано в функционировании дипломатических отношений и каналов для контактов, "не в последнюю очередь в сложные времена".

Напомним, что в марте 2022 года, через несколько дней после начала войны с Украиной, правительство РФ составило список "недружественных стран", в который включили ряд государств Евросоюза, США, Великобританию, Японию и еще около 20 других стран.