У Німеччині бізон пом’яв авто водієві, який пропускав стадо через дорогу

У Німеччини дикий бізон зі стада, яке переходило автомобільну дорогу, атакував авто і серйозно пошкодив його.

Про це повідомила місцева поліція, пише "Європейська правда".

Інцидент стався раніше цього тижня у землі Північний Рейн-Вестфалія, але повідомили про нього лише у четвер.

1 липня надвечір 35-річний водій прямував дорогою K 42 між містечками Бад-Берлебург та Ягдгаус. Довкола цих населених пунктів розташований великий природний заповідник.

Дорогу перед машиною несподівано почало переходити стадо бізонів. Водій пропустив їх і після того вже майже рушив, коли одна з тварин розвернулась і рогами протаранила йому двері, пом’явши їх. Після того бізон втік слідом за іншими.

Фото німецької поліції

Збитки для авто оцінюють у 2000 євро.

Нагадаємо, поліція Берліна днями вдруге отримала виклик про фальшиву "левицю на волі".