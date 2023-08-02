Поліцію Берліна знову викликали через фальшиву "левицю на свободі"

Поліція Берліна ввечері у вівторок знову отримала виклик про нібито левицю на волі, але тварина виявилась іграшкою.

Про це повідомляє dpa, пише "Європейська правда".

Ввечері у вівторок чоловік зателефонував у поліцію та сказав, що, схоже, побачив левицю у парку багатого району Берліна Далем. Чоловік вважав, що бачить справжню левицю.

Патруль виїхав на місце та майже одразу знайшов "левицю": це виявилась плюшева іграшка, хоч і реалістична за розмірами та виглядом. "Левиця" лежала на відгородженій території, яку використовує адміністрація парку.

Патрульні зробили фото знахідки та опублікували його з підписом: "Цього разу сумніви виключені: це не дикий кабан".

Diesmal ist jeder Zweifel ausgeschlossen: Das ist kein Wildschwein.

Ein Mann hatte gestern unsere Kolleg. in den #Finkenpark in #Dahlem alarmiert.#Fehlalarm: Das ist ein Plüschtier.

^tsm pic.twitter.com/kpckqUeElN — Polizei Berlin (@polizeiberlin) August 2, 2023

Таким чином вони пригадали попередній резонансний виклик в кінці липня щодо нібито "левиці" на свободі, яку довго та безрезультатно шукали. Згодом з’ясувалося, що це міг бути дикий кабан.

Приблизно у ті ж дні в Мінекономіки Німеччини виявили ігуану, яка загадковим чином потрапила туди, а в Австрії ловили в полі кенгуру-втікача із зоопарку.