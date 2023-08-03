В Германии бизон помял авто водителю, который пропускал стадо через дорогу

В Германии дикий бизон из стада, которое переходило автомобильную дорогу, атаковал авто и серьезно повредил его.

Об этом сообщила местная полиция, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел ранее на этой неделе в земле Северный Рейн-Вестфалия, но сообщили о нем только в четверг.

1 июля вечером 35-летний водитель ехал по дороге K42 между городками Бад-Берлебург и Ягдхаус. Вокруг этих населенных пунктов расположен большой природный заповедник.

Дорогу перед машиной неожиданно начало переходить стадо бизонов. Водитель пропустил их и после того уже почти начал ехать, когда одно из животных развернулось и рогами протаранило ему двери, помяв их. После того бизон убежал вслед за другими.

Фото немецкой полиции

Ущерб для авто оценивается в 2000 евро.

Напомним, полиция Берлина на днях во второй раз получила вызов из-за фальшивой "львицы на свободе".