Укр Рус Eng

Кулеба про американську допомогу Тайваню: Підтримка України не зменшиться

Четвер, 3 серпня 2023, 17:17

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що наміри Білого дому фінансувати військову допомогу Тайваню в межах тієї ж програми, що й України, не зменшать підтримку Києва.

Таку думку Кулеба висловив у коментарі "Укрінформу", повідомляє "Європейська правда".

Український міністр висловив переконання, що президент США Джо Байден не робитиме нічого, що б призводило до зменшення допомоги Україні.

"Як вони внутрішньо вирішують те чи інше питання – це вже їхня ситуація, але я не маю сумнівів, що рішення, які будуть розроблятися в адміністрації (Байдена. – Ред.) в плані підтримки України, по суті, в результаті до зменшення цієї підтримки не призведуть", – сказав Кулеба.

Напередодні ЗМІ повідомили, що адміністрація президента США має намір звернутися до Конгресу з проханням профінансувати озброєння для Тайваню у межах додаткового бюджетного запиту для України.

США вперше передадуть Тайваню зброю за прискореною процедурою, як Україні – ЗМІ

Якщо цю пропозицію схвалять, США вперше передаватимуть Тайваню військову допомогу безоплатно, оскільки досі її продавали.

Включення до "військового бюджету" для України Тайваню, який має значну двопартійну підтримку в Конгресі, може допомогти адміністрації Байдена та проукраїнським республіканцям здобути прихильність тих конгресменів, які в іншому випадку були б проти.

Водночас не вказувалось, що ця пропозиція передбачає зменшення коштів для фінансування військової допомоги Україні.

Як відомо, США та їх союзники все більше занепокоєні темпами військової модернізації Китаю і вважають, що китайська влада хоче до 2027 року мати сили, здатні вторгнутися на Тайвань. Джо Байден раніше заявляв, що збройні сили Сполучених Штатів захищатимуть Тайвань у разі вторгнення КНР.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Кулеба Зброя ЗСУ США