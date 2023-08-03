В Швейцарии обеспокоены активностью итальянской мафии

Председатель Федеральной полиции Швейцарии Николетта Делла Валле сетует на недостаточное количество финансирования и правоохранителей для борьбы с итальянской мафией, которая осуществляет деятельность в стране и вредит экономике.

Такие оценки прозвучали в интервью Делла Валле изданию группы Tamedia, сообщает "Европейская правда".

Руководительница швейцарской полиции рассказала, что там не хватает около 200 следователей для эффективного расследования организованной преступности. Мафиози, по ее словам, используют территорию Швейцарии не только для побега от итальянского правосудия.

"Мафиози в Швейцарии чувствуют себя в относительной безопасности. Мы должны это изменить, мы должны положить им конец", – заявила Делла Валле, призывая швейцарских политиков обратить внимание на проблему.

По ее словам, итальянская мафия активно участвует в нескольких десятках отраслей швейцарской экономики, где "можно заработать много денег: оружие, наркотики, отмывание средств, торговля людьми".

Среди легальных сфер глава полиции Швейцарии в качестве примера привела строительство: за счет большей зарплаты мафиози эксплуатируют работников и нарушают экологические нормы. "Мафия забирает работу у экономики", – констатировала она.

Делла Валле говорит, что ее коллеги из Нидерландов и Бельгии уже посоветовали принять быстрые меры, прежде чем итальянская мафия укоренится в Швейцарии, поскольку уже сейчас в некоторых регионах начал расти уровень уличного насилия.

"Мы также должны задать себе вопрос, какие именно виды на жительство мы выдаем и кому предоставляем гражданство", – отметила она, упомянув среди других предложений выборочный аудит компаний и высылку отдельных правонарушителей из страны.

Итальянская мафия уже не первый год считается проблемой в Швейцарии. Только по состоянию на 2020 год эксперты оценивали количество мафиози в стране в 400 человек.

Вероятно, это число возросло после того, как итальянские правоохранители начали активно задерживать членов одного из самых опасных кланов "Ндрангета".