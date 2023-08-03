У хорватській Далмації скаржаться на напади черепах на людей

Протягом кількох останніх днів стало відомо про щонайменше два напади великих черепах на людей на хорватському курортному острові Чіово, що біля узбережжя Далмації.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Slobodna Dalmacija.

Спершу видання повідомило про випадок, коли черепаха напала на відпочивальницю зі Спліта на глибині півтора метра. Її чоловік розповів, що почув крики дружини, а коли підійшов до неї, то побачив велику пляму в морі.

Черепаха залишила на спині жінки шрам довжиною приблизно у 80-100 сантиметрів, а також укус діаметром у 12 сантиметрів. Їй довелось накладати шви на рану.

Пізніше стало відомо, що такий само випадок стався й із іншою сім’єю відпочивальників на Чіоко. 32-річний чоловік розповів Slobodna Dalmacija, що черепаха підпливла до узбережжя, коли він і дружина плавали біля берега із шестимісячною донькою – це було її перше купання в морі.

"Ми плавали з малям, повільно йшли на глибину, і одного разу, коли я пірнув, то одразу побачив її (черепаху. – Ред.) під малям. Що я можу сказати, це зустріч віч-на-віч із черепахою вагою біля 50 кілограмів", – розповів чоловік.

Він припустив, що черепаха поводилась агресивно, бо десь неподалік відклала яйця. Дружині з донькою чоловік сказав одразу тікати, але тварина встигла його вкусити.

"Це сталось десь на глибині шести-семи метрів. Її голова – наче дві людські, й вона вся була повністю вкрита молюсками", – згадує він. Але цього разу ніхто не постраждав, а сім’ї вдалось зафільмувати черепаху на узбережжі. Незрозуміло, чи йдеться про ту ж черепаху, що покусала жінку зі Спліта раніше.

Черепахи дуже рідко атакують людей, і в Адріатичному морі досі фіксували вкрай мало подібних випадків. У тварин нема зубів, але дуже міцні щелепи, тож вони можуть завдати поранень м’яких тканин, насамперед у районі ніг.

Раніше повідомлялось, що в Німеччини дикий бізон зі стада, яке переходило автомобільну дорогу, атакував авто і серйозно пошкодив його.