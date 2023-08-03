В хорватской Далмации жалуются на нападения черепах на людей

В течение нескольких последних дней стало известно о по меньшей мере двух нападениях крупных черепах на людей на хорватском курортном острове Чиово, что у побережья Далмации.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Slobodna Dalmacija.

Сначала издание сообщило о случае, когда черепаха напала на отдыхающую из Сплита на глубине полтора метра. Ее муж рассказал, что услышал крики жены, а когда подошел к ней, то увидел большое пятно в море.

Черепаха оставила на спине женщины шрам длиной примерно в 80-100 сантиметров, а также укус диаметром в 12 сантиметров. Ей пришлось накладывать швы на рану.

Позже стало известно, что такой же случай произошел и с другой семьей отдыхающих на Чиоко. 32-летний мужчина рассказал Slobodna Dalmacija, что черепаха подплыла к побережью, когда он и жена плавали у берега с шестимесячной дочкой – это было ее первое купание в море.

"Мы плавали с малышкой, медленно шли на глубину, и однажды, когда я нырнул, то сразу увидел ее (черепаху. – Ред.) под малышкой. Что я могу сказать, это встреча лицом к лицу с черепахой весом около 50 килограммов", – рассказал мужчина.

Он предположил, что черепаха вела себя агрессивно, потому что где-то неподалеку отложила яйца. Жене с дочкой мужчина сказал сразу бежать, но животное успело его укусить.

"Это произошло где-то на глубине шести-семи метров. Ее голова – как две человеческие, и она вся была полностью покрыта моллюсками", – вспоминает он. Но на этот раз никто не пострадал, а семье удалось заснять черепаху на побережье. Непонятно, идет ли речь о той же черепахе, которая покусала женщину из Сплита ранее.

Черепахи очень редко атакуют людей, и в Адриатическом море до сих пор фиксировали крайне мало подобных случаев. У животных нет зубов, но очень крепкие челюсти, поэтому они могут нанести ранения мягких тканей, прежде всего в районе ног.

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