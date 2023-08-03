В Польше молния попала в двух людей: прятались под деревом

В Польше в Померанском воеводстве молния попала в двух человек, которые прятались от ливня под деревом.

Об этом сообщает PAP, пишет "Европейская правда".

Гроза началась вскоре после 14:00 по местному времени. В полиции рассказали, что около 14:40 выехали на вызов в село Розеве, что на берегу Балтийского моря под Гданьском, после сообщения о попадании молнии в двух человек.

43-летний и 51-летний пострадавшие были туристами из других городов Польши и прятались под деревом от ливня, когда туда попала молния.

Представитель пожарно-спасательной службы в Гданьске рассказал, что один пострадавший получил ожоги, его товарищ не дышал, но его удалось реанимировать.

Спасатели из соседнего села Пуцк на официальной странице рассказали, что пострадавшими лишь по стечению обстоятельств оказались именно эти мужчины: под соседними деревьями тоже прятались люди, даже целыми семьями.

Напомним, две недели назад в Швейцарии от двух ударов молнии в одно и то же место сначала пострадали два человека, а впоследствии – спасатели, которые отправились им на помощь.

В Австрии прошлым летом во время одной сильной грозы погибли пять человек и около десятка пострадали: в результате падения деревьев, под которыми они спрятались, и попадания молнии в дерево в другом месте.