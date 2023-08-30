Розвідка Британії розповіла про дезертирство та "відмовників" у російській армії
Британська розвідка констатувала значну кількість відмов воювати серед військових армії РФ, що Росія поки компенсує масовим залученням нових людей без належної підготовки.
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії від 30 серпня.
Аналітики зазначають, що 25 серпня двоє росіян отримали два роки колонії за відмову повертатися на фронт, а в липні "Медіазона" повідомляла, що за відмови щотижня засуджують по сотні військових.
"Якщо така тенденція триває, то за рік буде близько 5200 вироків за відмову йти у бій. Велика кількість таких вироків свідчить про поганий моральний стан у російській армії", – зазначають в огляді.
Розвідка припускає, що факторами дезертирських настроїв є недостатня підготовка, відсутність мотивації і стресові ситуації, які чекають на російських військових по всій лінії фронту.
"Хоча деякі військові відмовляються йти у бій і показники виснаження серед підрозділів високі, Росія скоріш за все компенсує втрати, спрямовуючи на фронт масу погано підготовлених солдатів", – зазначають аналітики, додаючи, що РФ перейшла до застосування великої маси людей з початком "часткової мобілізації" з осені 2022 року, як для наступальних, так і оборонних операцій.
У попередньому огляді констатували, що хоча РФ зробила військову службу фінансово привабливою, Кремль продовжує відчувати проблеми з вербуванням до лав армії нових людей.
Тим часом у спецслужбах Польщі розповідають, що російська розвідка далі намагається вербувати агентів для дій на користь Росії.