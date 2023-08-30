Разведка Британии рассказала о дезертирстве и "отказниках" в российской армии
Британская разведка констатировала значительное количество отказов воевать среди военных армии РФ, что Россия пока компенсирует массовым привлечением новых людей без надлежащей подготовки.
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании от 30 августа.
Аналитики отмечают, что 25 августа двое россиян получили два года колонии за отказ возвращаться на фронт, а в июле "Медиазона" сообщала, что за отказы еженедельно осуждают по сотне военных.
"Если такая тенденция продолжается, то за год будет около 5200 приговоров за отказ идти в бой. Большое количество таких приговоров свидетельствует о плохом моральном состоянии в российской армии", – отмечают в обзоре.
Разведка предполагает, что факторами дезертирских настроений являются недостаточная подготовка, отсутствие мотивации и стрессовые ситуации, которые ждут российских военных по всей линии фронта.
"Хотя некоторые военные отказываются идти в бой и показатели истощения среди подразделений высоки, Россия скорее всего компенсирует потери, направляя на фронт массу плохо подготовленных солдат", – отмечают аналитики, добавляя, что РФ перешла к применению большой массы людей с началом "частичной мобилизации" с осени 2022 года, как для наступательных, так и оборонительных операций.
В предыдущем обзоре констатировали, что хотя РФ сделала военную службу финансово привлекательной, Кремль продолжает испытывать проблемы с вербовкой в ряды армии новых людей.
Между тем в спецслужбах Польши рассказывают, что российская разведка дальше пытается вербовать агентов для действий в пользу России.