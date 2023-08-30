Литва викликає представника Ватикану через скандальні заяви Папи про Росію

Міністерство закордонних справ Литви викликало для розмови представника Ватикану після заяв Папи Римського Франциска про "велику Росію".

Як пише "Європейська правда", про це заявила представниця литовського МЗС Пауліна Левіцкіте, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

"Міністерство закордонних справ запросило апостольського нунція для бесіди на початку вересня, коли архієпископ Петар Раїч повернеться з відпустки", – зазначила вона.

Після заяв Папи посольство Литви при Святому Престолі представило доводи апостольської нунціатури в Києві про те, що вона "категорично відкидає подібні інтерпретації, оскільки Папа Франциск ніколи не заохочував імперіалістичні ідеї". Посольство не надало дипломатичної оцінки позиції Литви.

Левіцкіте стверджує, що посольство не погодило з міністерством цю позицію.

У своїй промові понтифік сказав таке: "Ніколи не забувайте про спадщину. Ви — нащадки великої Росії: великої Росії святих, правителів, великої Росії Петра I, Катерини II, тієї імперії — великої, освіченої, великої культури та великої людяності. Ніколи не відмовляйтеся від цієї спадщини. Ви — нащадки великої Матінки Росії, крокуйте вперед з цим. І дякую вам — дякую за ваш спосіб бути, за ваш спосіб бути росіянами".

Примітно, що інформаційний портал Святого Престолу Vatican News виклав текст звернення Папи на своєму сайті, однак зазначений пасаж у ньому відсутній. У той самий час в мережі є відеоуривок звернення Папи з цією цитатою.

На слова Папи відреагували в українському МЗС, заявивши, що Франциск поширює російські великодержавні ідеї, якими Кремль виправдовує вбивства українців.

Після цього пресслужба Святого Престолу намагалася виправдати слова понтифіка, зазначивши, що той закликав "не звеличувати імперіалістичну логіку".