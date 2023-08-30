Литва вызывает представителя Ватикана из-за скандальных заявлений Папы о России

Министерство иностранных дел Литвы вызвало для разговора представителя Ватикана после заявлений Папы Римского Франциска о "великой России".

Как пишет "Европейская правда", об этом заявила представитель литовского МИД Паулина Левицките, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

"Министерство иностранных дел пригласило апостольского нунция для беседы в начале сентября, когда архиепископ Петар Раич вернется из отпуска", – отметила она.

После заявлений Папы посольство Литвы при Святом Престоле представило доводы апостольской нунциатуры в Киеве о том, что она "категорически отвергает подобные интерпретации, поскольку Папа Франциск никогда не поощрял империалистические идеи". Посольство не предоставило дипломатической оценки позиции Литвы.

Левицките утверждает, что посольство не согласовало с министерством эту позицию.

В своей речи понтифик сказал следующее: "Никогда не забывайте о наследии. Вы – потомки великой России: великой России святых, правителей, великой России Петра I, Екатерины II, той империи – великой, просвещенной, великой культуры и великой человечности. Никогда не отказывайтесь от этого наследия. Вы – потомки великой Матушки России, шагайте вперед с этим. И спасибо вам – спасибо за ваш способ быть, за ваш способ быть русскими".

Примечательно, что информационный портал Святого Престола Vatican News выложил текст обращения Папы на своем сайте, однако указанный пассаж в нем отсутствует. В то же время в сети есть видеоотрывок обращения Папы с этой цитатой.

На слова Папы отреагировали в украинском МИД, заявив, что Франциск распространяет российские великодержавные идеи, которыми Кремль оправдывает убийства украинцев.

После этого пресс-служба Святого Престола пыталась оправдать слова понтифика, отметив, что тот призвал "не превозносить империалистическую логику".