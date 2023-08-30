Голова уряду Іспанії відмовився підтримувати призначення свого опонента прем’єром

Виконувач обов’язків прем'єр-міністра Іспанії, лідер Соціалістичної робітничої партії Педро Санчес у середу відхилив прохання очільника правої Народної партії Альберто Нуньєса Фейхоо підтримати його під час голосування за формування уряду.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство Reuters.

Минулого тижня іспанський король Феліпе VI номінував Фейхоо, чия Народна партія отримала найбільше мандатів на позачергових виборах у липні, на формування нового уряду, й відтоді він намагається заручитись достатньою підтримкою в нижній палаті парламенту.

На зустрічі із Санчесом у середу він попросив нинішнього голову уряду Іспанії підтримати його кандидатуру принаймні на два роки – тобто половину терміну – в межах політичної домовленості.

"На жаль, наскільки я зрозумів, я отримав відмову", – сказав Фейхоо журналістам. Санчес не робив заяви для ЗМІ, але в його партії підтвердили, що від пропозиції виконувач обов’язків прем’єра відмовився.

Голосування в іспанській Палаті депутатів за нового прем’єра заплановане на 27 вересня. Кандидат повинен отримати принаймні 176 голосів "за" під час першого голосування або просту більшість під час другого голосування, яке має відбутися протягом двох днів після першого.

Але поки ані Фейхоо, ані Санчес не мають абсолютної більшості голосів. Ситуацію можуть вирішити каталонські партії, які виступають за більшу автономію регіону й проведення ще одного референдуму про незалежність.

Саме їхні голоси допомогли обрати кандидатку від соціалістів Франсіну Арменгол на посаду спікера Конгресу депутатів. Але водночас каталонські політсили заявили, що те голосування стосувалось лише однієї посади та не означає підтримки ще одного прем’єрства Санчеса.

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