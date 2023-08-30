Глава правительства Испании отказался поддерживать назначение своего оппонента премьером

Исполняющий обязанности премьер-министра Испании, лидер Социалистической рабочей партии Педро Санчес в среду отклонил просьбу главы правой Народной партии Альберто Нуньеса Фейхоо поддержать его во время голосования за формирование правительства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство Reuters.

На прошлой неделе испанский король Фелипе VI номинировал Фейхоо, чья Народная партия получила больше всего мандатов на внеочередных выборах в июле, на формирование нового правительства, и с тех пор он пытается заручиться достаточной поддержкой в нижней палате парламента.

На встрече с Санчесом в среду он попросил нынешнего главу правительства Испании поддержать его кандидатуру по крайней мере на два года – то есть половину срока – в рамках политической договоренности.

"К сожалению, насколько я понял, я получил отказ", – сказал Фейхоо журналистам. Санчес не делал заявления для СМИ, но в его партии подтвердили, что от предложения исполняющий обязанности премьера отказался.

Голосование в испанской Палате депутатов за нового премьера запланировано на 27 сентября. Кандидат должен получить по крайней мере 176 голосов "за" во время первого голосования или простое большинство во время второго голосования, которое должно состояться в течение двух дней после первого.

Но пока ни Фейхоо, ни Санчес не имеют абсолютного большинства голосов. Ситуацию могут решить каталонские партии, выступающие за большую автономию региона и проведение еще одного референдума о независимости.

Именно их голоса помогли избрать кандидата от социалистов Франсину Арменгол на должность спикера Конгресса депутатов. Но в то же время каталонские политсилы заявили, что то голосование касалось только одной должности и не означает поддержки еще одного премьерства Санчеса.

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