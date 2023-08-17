Каталонські сепаратисти допомогли обрати спікера парламенту Іспанії

Нижня палата парламенту Іспанії обрала спікеркою соціалістку Франсіну Арменголь за підтримки інших партій, чиї голоси будуть необхідні для формування коаліційного уряду на чолі з соціалістами (PSOE).

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

За Арменголь проголосували 178 депутатів з 350. Вона заручилась вирішальною підтримкою семи депутатів від партії Junts, яка виступає за незалежність Каталонії.

Угода Junts з PSOE може свідчити про готовність сепаратистів підтримати кандидатуру в.о. прем'єр-міністра Педро Санчеса на новий термін після безрезультатних національних виборів минулого місяця.

На виборах консервативна Народна партія отримала більше місць, ніж соціалісти, але не забезпечила собі абсолютної більшості та, схоже, не має достатньої підтримки для формування уряду.

Примітно, що Арменголь очолювала каталаномовний регіон Балеарських островів, до якого входять популярні серед туристів острови Майорка, Ібіца, Менорка і Форментера, з 2015 по червень 2023 року, водночас керуючи в коаліції з ліворадикальною партією Podemos і регіоналістською партією "За Майорку".

Раніше повідомлялося, що консервативна Народна партія Іспанії вважає, що може вийти з політичного глухого кута і сформувати уряд після того, як ультраправа партія Vox натякнула, що не наполягатиме на участі в коаліції в обмін на свою підтримку.

Як відомо, на парламентських виборах в Іспанії, що відбулися 23 липня, Соціалістична робітнича партія прем’єра (PSOE) посіла друге місце, отримавши 121 мандат, поступившись консервативній Народній партії Альберто Нуньєса Фейхоо зі 137 мандатами.

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