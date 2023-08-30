Черногория отказалась экстрадировать в Россию экс-полковника ФСБ, который осудил войну в Украине

Военный суд города Подгорица отказал России в экстрадиции бывшего полковника Федеральной службы безопасности Дмитрия Сенина, который выехал в Черногорию в 2017 году и попросил политического убежища.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на издание Vijesti.

Сенин в 2017 году выехал из России из-за опасений ареста после того, как было возбуждено уголовное дело против его знакомого – полковника российского МВД Дмитрия Захарченко. бывший российский силовик попросил убежища.

В России долгое время либо не знали о выезде Сенина (потому что он это делал под вымышленным именем), либо игнорировали этот факт. Но в 2020-м против него возбудили уголовное дело за дезертирство, предусматривающее до семи лет заключения.

В Черногории Сенина задержали в 2021 году по международному ордеру на арест, с тех пор его дело рассматривал военный суд Подгорицы.

Черногорские власти с тех пор предоставили экс-полковнику ФСБ России политическое убежище на основании того, что у него обнаружили украинские корни и он осудил полномасштабное российское вторжение в Украину.

Из-за этого Подгорица отказала Москве в экстрадиции Сенина, поэтому в России его продолжат судить заочно.

Конституционный суд Чехии ранее решил, что, принимая решение о допустимости экстрадиции россиян на родину для уголовного преследования, чешские суды всегда должны учитывать последствия вторжения в Украину для подсудимого.