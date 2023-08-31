Катаргейт: під час обшуків у сина депутатки Європарламенту знайшли 280 тисяч євро готівкою

Бельгійські слідчі під час обшуку виявили 280 тисяч євро готівкою у сина бельгійської депутатки Європарламенту, яку вважають причетною до скандалу "Катаргейт".

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

Готівку знайшли у домівці Уго Лемера, сина бельгійської депутатки Європарламенту Марії Арени. Інформація спершу з’явилася у бельгійських ЗМІ, згодом її підтвердила прокуратура.

Хоча Арену вважають причетною до корупційного скандалу у Європарламенті, відомого як "Катаргейт", досі проти неї не висували звинувачень. Проте нещодавно стало відомо, що слідчі під час липневого обшуку у домівці її сина знайшли великі суми готівкою. За інформацією ЗМІ, коли силовики прийшли з обшуком, їм відчинила двері у синовій домівці сама Марія Арена.

Втім, поки не встановлено зв’язків між знайденими грошима і якимись корупційними діяннями.

Бельгійська прокуратура відмовилася детально коментувати інформацію, там також висловили жаль щодо цього витоку.

Корупційний скандал у Європарламенті, відомий як "Катаргейт", розпочався у грудні минулого року, коли Бельгія висунула звинувачення чотирьом особам, пов'язаним із Європейським парламентом, у тому, що Катар, який приймав Чемпіонат світу з футболу, обдаровував їх готівкою та подарунками з метою вплинути на ухвалення рішень.

Катар заперечує причетність до корупційного скандалу.

ЄвроПравда детально розповідала про "Катаргейт" у статті: Сумки з грошима за "добре слово" про Катар: історія топ-хабарництва у Європарламенті.