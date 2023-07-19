У Бельгії відбулись нові обшуки у справі "Катаргейту"

Бельгійські слідчі в середу здійснили обшук у будинку депутатки Європарламенту Марі Арени в межах розслідування щодо підозр у корупції в Європейському парламенті, відомого як "Катаргейт".

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на бельгійське видання Nieuwsblad.

Як повідомила федеральна прокуратура Бельгії, слідчі здійснили шість обшуків у будинку Арени та в місцях, пов’язаних із нею та її сім’єю. Слідчі вилучили документи та ІТ-матеріали і будуть їх аналізувати.

Сама євродепутатка через адвоката підтвердила обшуки й повідомила, що була на них присутня.

"Я вже повідомила слідчому судді, що залишаюся в його розпорядженні. Я переконана, що слідство покаже, що я жодним чином не причетна до цієї справи. Мене, ймовірно, допитають протягом наступних кількох тижнів, після свят", – додала Арена.

"Катаргейт" розпочався у грудні минулого року, коли Бельгія висунула звинувачення чотирьом особам, пов'язаним із Європейським парламентом, за звинуваченнями у тому, що Катар, який приймав Чемпіонат світу з футболу, обдаровував їх готівкою та подарунками з метою вплинути на ухвалення рішень.

Катар заперечив причетність до корупційного скандалу.

ЄвроПравда детально розповідала про "Катаргейт" у статті: Сумки з грошима за "добре слово" про Катар: історія топ-хабарництва у Європарламенті