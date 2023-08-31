Катаргейт: во время обысков у сына депутата Европарламента нашли 280 тысяч евро наличными

Бельгийские следователи во время обыска обнаружили 280 тысяч евро наличными у сына бельгийского депутата Европарламента, которую считают причастной к скандалу "Катаргейт".

Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

Наличные нашли в доме Уго Лемера, сына бельгийского депутата Европарламента Марии Арены. Информация сначала появилась в бельгийских СМИ, впоследствии ее подтвердила прокуратура.

Хотя Арену считают причастной к коррупционному скандалу в Европарламенте, известному как "Катаргейт", до сих пор против нее не выдвигали обвинений. Однако недавно стало известно, что следователи во время июльского обыска в доме ее сына нашли крупные суммы наличными. По информации СМИ, когда силовики пришли с обыском, им открыла дверь в доме сына сама Мария Арена.

Впрочем, пока не установлено связей между найденными деньгами и какими-либо коррупционными деяниями.

Бельгийская прокуратура отказалась подробно комментировать информацию, там также выразили сожаление по поводу этой утечки.

Коррупционный скандал в Европарламенте, известный как "Катаргейт", начался в декабре прошлого года, когда Бельгия выдвинула обвинения четырем лицам, связанным с Европейским парламентом, в том, что Катар, который принимал Чемпионат мира по футболу, одаривал их наличными и подарками с целью повлиять на принятие решений.

Катар отрицает причастность к коррупционному скандалу.

ЕвроПравда подробно рассказывала о "Катаргейте" в статье: Сумки с деньгами за "доброе слово" о Катаре: история топ-взяточничества в Европарламенте.