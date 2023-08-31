Глава МЗС Естонії: час визначатися з трибуналом щодо верхівки РФ за злочин агресії

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна розповів, що порушить тему спецтрибуналу щодо керівництва РФ за злочин агресії на неформальній зустрічі глав МЗС Євросоюзу в Іспанії, і що вже час визначитися з форматом такого суду.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у коментарі ЗМІ перед початком зустрічі.

Тсахкна сказав, що майбутній спецтрибунал буде одним з питань обговорення в іспанському Толедо, та нагадав, що вже у вересні відбудеться засідання Генеральної асамблеї ООН.

"Потрібно визначити юридичні механізми, як створювати спецтрибунал, щоб лідери, Путін і "трійка", постали перед судом за злочин агресії… Ми хотіли би сформувати загальне розуміння, що ні в кого не має бути імунітету від покарання за злочин агресії. І це розуміння має бути спільним для країн-членів ЄС", – зазначив міністр.

В Офісі президента України вже повідомили, що Володимир Зеленський у виступі перед Генасамблеєю ООН у Нью-Йорку говоритиме про "формулу миру", спецтрибунал та компенсації для відшкодування втрат від війни.

Як стало відомо, українська влада визнала, що не зможе заручитися підтримкою для запропонованого нею формату трибуналу на основі резолюції Генеральної асамблеї ООН, натомість погодилась на дещо видозмінений формат так званого гібридного трибуналу.

Про це "ЄвроПравда" розповідала у статті "Гаазький трибунал" стає реальністю: як Україна та Захід домовляються про спецсуд для Путіна.