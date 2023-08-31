Глава МИД Эстонии: пора определяться с трибуналом для верхушки РФ за преступление агрессии

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна рассказал, что поднимет тему спецтрибунала в отношении руководства РФ за преступление агрессии на неформальной встрече глав МИД Евросоюза в Испании, и что уже пора определиться с форматом такого суда.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в комментарии СМИ перед началом встречи.

Тсахкна сказал, что будущий спецтрибунал будет одним из вопросов обсуждения в испанском Толедо, и напомнил, что уже в сентябре состоится заседание Генеральной ассамблеи ООН.

"Нужно определить юридические механизмы, как создавать спецтрибунал, чтобы лидеры, Путин и "тройка", предстали перед судом за преступление агрессии... Мы хотели бы сформировать общее понимание, что ни у кого не должно быть иммунитета от наказания за преступление агрессии. И это понимание должно быть общим для стран-членов ЕС", – отметил министр.

В Офисе президента Украины уже сообщили, что Владимир Зеленский в выступлении перед Генассамблеей ООН в Нью-Йорке будет говорить о "формуле мира", спецтрибунале и компенсации для возмещения потерь от войны.

Как стало известно, украинская власть признала, что не сможет заручиться поддержкой для предложенного ею формата трибунала на основе резолюции Генеральной ассамблеи ООН, но согласилась на несколько видоизмененный формат так называемого гибридного трибунала.

Об этом "ЕвроПравда" рассказывала в статье "Гаагский трибунал" становится реальностью: как Украина и Запад договариваются о спецсуде для Путина.