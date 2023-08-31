Кулеба на встрече с министрами ЕС назвал приоритеты в помощи: оружие и бронированные медэваки

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал европейским коллегам, что приоритетными военными потребностями Украины остаются артснаряды, бронетехника и медэваки – бронированные "скорые" для эвакуации раненых.

Об этом он сказал на открытии неформальной встречи министров иностранных дел стран ЕС в испанском Толедо, сообщает "Европейская правда".

Кулеба отметил, что в целом военные потребности Украины остаются неизменными.

"Это артиллерийские боеприпасы, и мы надеемся, что с одобренной вами инициативой (для наращивания производства боеприпасов. – Ред.) дела в этом вопросе пойдут лучше; это бронетехника, танки. Кто не может предоставить летальное вооружение – рассмотрите возможность передать медэваки, бронированные "скорые" для эвакуации раненых с поля боя. Потребность очень актуальна", – отметил Дмитрий Кулеба.

Также он акцентировал на необходимости обрезать цепочки поставок, через которые Россия до сих пор получает западные компоненты для производства дронов и ракет, несмотря на санкции.

"Мы видим, что производство у них растет, и там находят западные запчасти. Этому нужно положить конец через экспортный контроль и борьбу с обходом санкций", – отметил глава МИД Украины.

Напомним, на этой неделе немецкое правительство отчиталось о предоставлении очередной партии военной помощи Украине, в которую вошли танки Leopard 1A5 и радиолокационная система воздушного наблюдения TRML-4D.

США объявили новый пакет военной помощи Украине на $250 млн.