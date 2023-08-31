У водах поблизу Великої Британії помітили російські кораблі

Військові кораблі Королівського військово-морського флоту і патрульні літаки Королівських військово-повітряних сил (RAF) відстежили російські кораблі у водах поблизу Великої Британії в рамках узгодженої операції з моніторингу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Королівський військово-морський флот.

Кораблі HMS Tyne, HMS Portland і літак P8 Poseidon повідомили про пересування російських суден в Ла-Манші, Північному морі і Північній Атлантиці.

Судно HMS Portland і Poseidon працювали разом для відстежування російських кораблів, в тому числі корветів "Бойкий" і "Град", крейсера "Маршал Устинов", великих протичовнових кораблів "Удалой", "Сєвєроморськ" та інших.

"Британський фрегат, що полює на підводні човни, і морський патрульний літак є грізним дуетом для проведення операцій з виявлення і моніторингу. Це дозволяє вести постійне спостереження з моря і з повітря, завдяки сукупності потужних датчиків", – повідомляє Королівський військово-морський флот.

Багато з помічених російських кораблів брали участь у Дні ВМФ Росії, який відзначався в Санкт-Петербурзі 30 липня.

Нагадаємо, Міноборони Росії РФ заявило, що вранці 13 серпня у Чорному морі корабель росіян відкрив "попереджувальний" вогонь по суховантажу Sukru Okan під прапором Палау, що прямував у порт Ізмаїл, коли судно не відреагувало на вимоги росіян зупинитися для огляду. Після того росіяни нібито висаджувалися на судно та проводили огляд, а далі відпустили корабель.