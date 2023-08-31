В водах вблизи Великобритании заметили российские корабли

Военные корабли Королевского военно-морского флота и патрульные самолеты Королевских военно-воздушных сил (RAF) отследили российские корабли в водах вблизи Великобритании в рамках согласованной операции по мониторингу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Королевский военно-морской флот.

Корабли HMS Tyne, HMS Portland и самолет P8 Poseidon сообщили о передвижении российских суден в Ла-Манше, Северном море и Северной Атлантике.

Судно HMS Portland и Poseidon работали вместе для отслеживания российских кораблей, в том числе корветов "Бойкий" и "Град", крейсера "Маршал Устинов", больших противолодочных кораблей "Удалой", "Североморск" и других.

"Британский фрегат, охотящийся на подводные лодки, и морской патрульный самолет являются грозным дуэтом для проведения операций по обнаружению и мониторингу. Это позволяет вести постоянное наблюдение с моря и с воздуха, благодаря совокупности мощных датчиков", – сообщает Королевский военно-морской флот.

Многие из замеченных российских кораблей участвовали в Дне ВМФ России, который отмечался в Санкт-Петербурге 30 июля.

Напомним, Минобороны России РФ заявило, что утром 13 августа в Черном море корабль россиян открыл "предупредительный" огонь по сухогрузу Sukru Okan под флагом Палау, который направлялся в порт Измаил, когда судно не отреагировало на требования россиян остановиться для осмотра. После этого россияне якобы высаживались на судно и проводили осмотр, а дальше отпустили корабль.