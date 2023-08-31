Фінляндія відправила Україні обладнання для очищення стічних вод та іншу допомогу

Фінляндія наприкінці серпня відправила в Україну велику кількість обладнання для очисних споруд.

Про це повідомило МВС країни, пише "Європейська правда".

Крім того, наприкінці літа з Фінляндії в Україну відправили машини швидкої допомоги, пожежну машину, обладнання для 3D-моделювання та різноманітні засоби водопостачання, зокрема насосні.

"Потреби України залишаються широкими, тому допомога з боку Фінляндії різноманітна. Серед іншого, готується велика кількість партій з енергетичного сектору, ІТ-товарів, різної техніки", – йдеться у повідомленні.

Значна частина матеріалів, що йдуть в Україну, надходять від донорів приватного та державного секторів.

Нагадаємо, наприкінці серпня стало відомо, що уряд Фінляндії призначить координатора з питань відновлення України.

А 25 серпня Фінляндія затвердила рішення про 18-й пакет військової допомоги Україні вартістю 94 млн євро.