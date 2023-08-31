Финляндия отправила Украине оборудование для очистки сточных вод и другую помощь

Финляндия в конце августа отправила в Украину большое количество оборудования для очистных сооружений.

Об этом сообщило МВД страны, пишет "Европейская правда".

Кроме того, в конце лета из Финляндии в Украину отправили машины скорой помощи, пожарную машину, оборудование для 3D-моделирования и различные средства водоснабжения, в частности насосные.

"Потребности Украины остаются широкими, поэтому помощь со стороны Финляндии разнообразна. Среди прочего, готовится большое количество партий из энергетического сектора, IТ-товаров, различной техники", – говорится в сообщении.

Значительная часть материалов, идущих в Украину, поступают от доноров частного и государственного секторов.

Напомним, в конце августа стало известно, что правительство Финляндии назначит координатора по вопросам восстановления Украины.

А 25 августа Финляндия утвердила решение о 18-м пакете военной помощи Украине стоимостью 94 млн евро.