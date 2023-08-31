Частину шкіл по всій Англії закриють через загрозу обвалу

Уряд Британії на початку нового навчального року наказав школам по всій Англії, які містять елементи, виготовлені з ненадійного типу бетону, закритися, поки не будуть вжиті заходи безпеки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

Незалежно від оціненого стану ризику будівлі, побудованої з використанням залізобетонних блоків з автоклавного газобетону (RAAC), такі будівлі слід вивести з експлуатації, заявили у Міністерстві освіти.

У вказівках Міносвіти зазначено, що "будь-який простір або зона з підтвердженим RAAC більше не повинні бути відкритими без повного комплексу заходів". Деяким школам доведеться перевести дітей в інші навчальні приміщення.

Заходи безпеки включають підпирання стель у будівлях із залізобетону автоклавного оброблення.

У червневому звіті Національної контрольно-ревізійної служби ризик травм або смерті внаслідок обвалення будівлі шкіл з таким типом бетону було оцінено як "дуже ймовірний і критичний".

Це підкреслило занепокоєння щодо шкільних будівель, які все ще містили RAAC – легку форму бетону, схильну до руйнування, широко використовувану з 1950-х до середини 1990-х років.

Міністерство освіти виявило 572 школи з ймовірно присутнім RAAC, щонайменше у 65 це підтвердилося. 24 будівлі потребували негайних дій.

Міністр освіти Джилліан Кіган сказала, що це рішення було ухвалене після "нових доказів щодо RAAC".

"Ми повинні бути обережними, тому що це правильно як для учнів, так і для персоналу. План, який ми виклали, мінімізує вплив на навчання учнів і забезпечить школи належним фінансуванням і підтримкою, яка їм потрібна для пом’якшення наслідків", – сказала вона.

Уряд Британії розглядав ризики, пов’язані з RAAC, починаючи з 2018 року, коли раптово обвалився дах початкової школи в Грейвсенді у графстві Кент.

Як відомо, українські біженці, які живуть у Британії, мають доступ до тамтешньої сфери освіти.