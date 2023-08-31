Часть школ по всей Англии закроют из-за угрозы обрушения

Правительство Британии в начале нового учебного года приказало школам по всей Англии, которые содержат элементы, изготовленные из ненадежного типа бетона, закрыться, пока не будут приняты меры безопасности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

Независимо от оцененного состояния риска здания, построенного с использованием железобетонных блоков из автоклавного газобетона (RAAC), такие здания следует вывести из эксплуатации, заявили в Министерстве образования.

В указаниях Минобразования указано, что "любое пространство или зона с подтвержденным RAAC больше не должны быть открытыми без полного комплекса мер". Некоторым школам придется перевести детей в другие учебные помещения.

Меры безопасности включают подпирание потолков в зданиях из железобетона автоклавной обработки.

В июньском отчете Национальной контрольно-ревизионной службы риск травм или смерти в результате обрушения здания школ с таким типом бетона был оценен как "очень вероятный и критический".

Это подчеркнуло беспокойство относительно школьных зданий, которые все еще содержали RAAC – легкую форму бетона, склонную к разрушению, широко используемую с 1950-х до середины 1990-х годов.

Министерство образования выявило 572 школы с вероятно присутствующим RAAC, по меньшей мере в 65 это подтвердилось. 24 здания требовали немедленных действий.

Министр образования Джиллиан Киган сказала, что это решение было принято после "новых доказательств относительно RAAC".

"Мы должны быть осторожными, потому что это правильно как для учеников, так и для персонала. План, который мы изложили, минимизирует влияние на обучение учащихся и обеспечит школы надлежащим финансированием и поддержкой, которая им нужна для смягчения последствий", – сказала она.

Правительство Британии рассматривало риски, связанные с RAAC, начиная с 2018 года, когда внезапно обрушилась крыша начальной школы в Грейвсенде в графстве Кент.

Как известно, украинские беженцы, которые живут в Британии, имеют доступ к тамошней сфере образования.