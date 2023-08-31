Експосадовець Німеччини, звільнений за нібито зв'язки з РФ, подає до суду через "цькування"

Колишній керівник німецького Федерального відомства з інформаційної безпеки (BSI) Арне Шенбом подав до суду на керівництво Міністерства внутрішніх справ Німеччини, вимагаючи відшкодувати збитки за своє звільнення.

Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо виданню Bild.

У позові, зареєстрованому в Кельнському адміністративному суді 30 серпня, Шенбом звинувачує не лише німецьке МВС, а й його очільницю Ненсі Фезер особисто у "цькуванні" через неналежний розгляд його дисциплінарної справи.

Голову BSI звільнили ще у жовтні 2022 року через зв’язки із суперечливою асоціацією "Рада кібербезпеки Німеччини", яка була пов’язана із російськими спецслужбами.

Міністерка внутрішніх справ ФРН звільнила Шенбома, а він сам запропонував провести внутрішнє розслідування проти себе ж. Але, стверджує чоловік у позові, розслідування тривало сім місяців замість визначених процедурами трьох, а його результати так і не були оприлюднені.

Крім того, МВС Німеччини нібито ще в листопаді 2022 року знало, що підстав звільняти Шенбома не було, а сама Фезер начебто особисто була цим невдоволена й непублічно називала звільненого посадовця "кіберклоуном".

Адвокат звільненого голови BSI каже, що така поведінка міністерки внутрішніх справ Німеччини "загалом є знущанням з боку міністерства й особливо міністерки". І Фезер, і Шенбом відмовились від коментарів Bild.