Экс-чиновник Германии, уволенный за якобы связи с РФ, подает в суд из-за "травли"

Бывший руководитель немецкого Федерального ведомства по информационной безопасности (BSI) Арне Шенбом подал в суд на руководство Министерства внутренних дел Германии, требуя возместить убытки за свое увольнение.

Об этом, как пишет "Европейская правда", стало известно изданию Bild.

В иске, зарегистрированном в Кельнском административном суде 30 августа, Шенбом обвиняет не только немецкое МВД, но и его руководительницу Нэнси Фезер лично в "травле" из-за ненадлежащего рассмотрения его дисциплинарного дела.

Главу BSI уволили еще в октябре 2022 года из-за связи с противоречивой ассоциацией "Совет кибербезопасности Германии", которая была связана с российскими спецслужбами.

Министр внутренних дел ФРГ уволила Шенбома, а он сам предложил провести внутреннее расследование против себя же. Но, утверждает мужчина в иске, расследование длилось семь месяцев вместо определенных процедурами трех, а его результаты так и не были обнародованы.

Кроме того, МВД Германии якобы еще в ноябре 2022 года знало, что оснований увольнять Шенбома не было, а сама Фезер якобы лично была этим недовольна и непублично называла уволенного чиновника "киберклоуном".

Адвокат уволенного главы BSI говорит, что такое поведение министра внутренних дел Германии "в целом является издевательством со стороны министерства и особенно министра". И Фезер, и Шенбом отказались от комментариев Bild.