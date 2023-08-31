"Кляте лайно": Макрон обурився обмеженням строків президента у Франції

Французький президент Емманюель Макрон під час зустрічі з представниками опозиційних політичних партій у середу розкритикував запроваджене у 2008 році обмеження президентських строків.

Як пише "Європейська правда", про це публічно заявив один із учасників зустрічі, лідер лівої партії "Франція нескорена" Жан-Люк Меланшон, інформацію також підтвердило агентство AFP у двох присутніх співрозмовників.

У середу Макрон і лідери партій провели 12-годинні переговори за закритими дверима, аби обговорити низку важливих тем – Україну, інфляцію, купівельну спроможність та інституційні реформи.

Під час дискусії, за даними AFP, лідер ультраправої партії "Національне об’єднання" Жордан Барделла запропонував скасувати обмеження на два п’ятирічні президентські строки.

Як пише Меланшон, "Макрон розколовся і сказав: "те, що мене не можуть переобрати – це кляте лайно".

Останнє формулювання підтвердили й співрозмовники AFP, які були присутні на зустрічі. Один із них припустив, що французький президент "просто намагався пожартувати".

У Франції президенти не можуть бути обрані більш ніж на два п'ятирічні терміни, а це означає, що Макрон у 2027 році, коли спливуть його повноваження, стане наймолодшим колишнім президентом країни – йому буде лише 49 років.

Цей викликало питання про те, чи не слабшає влада французького президента вже зараз, оскільки його союзники й прихильники починають замислюватися про майбутнє після 2027-го.

Раніше міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен заявив про ризик перемоги ультраправої Марін Ле Пен на наступних виборах президента у 2027 році.