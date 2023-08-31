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"Проклятое дерьмо": Макрон возмутился ограничением сроков президента во Франции

Четверг, 31 августа 2023, 19:01

Французский президент Эмманюэль Макрон во время встречи с представителями оппозиционных политических партий в среду раскритиковал введенное в 2008 году ограничение президентских сроков.

Как пишет "Европейская правда", об этом публично заявил один из участников встречи, лидер левой партии "Франция непокоренная" Жан-Люк Меланшон, информацию также подтвердило агентство AFP у двух присутствующих собеседников.

В среду Макрон и лидеры партий провели 12-часовые переговоры за закрытыми дверями, чтобы обсудить ряд важных тем – Украину, инфляцию, покупательную способность и институциональные реформы.

Во время дискуссии, по данным AFP, лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Жордан Барделла предложил отменить ограничения на два пятилетних президентских срока.

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Как пишет Меланшон, "Макрон раскололся и сказал: "то, что меня не могут переизбрать – это проклятое дерьмо".

Последнюю формулировку подтвердили и собеседники AFP, которые присутствовали на встрече. Один из них предположил, что французский президент "просто пытался пошутить".

Во Франции президенты не могут быть избраны более чем на два пятилетних срока, а это означает, что Макрон в 2027 году, когда истекут его полномочия, станет самым молодым бывшим президентом страны – ему будет всего 49 лет.

Это вызвало вопрос о том, не ослабевает ли власть французского президента уже сейчас, поскольку его союзники и сторонники начинают задумываться о будущем после 2027-го.

Ранее министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил о риске победы ультраправой Марин Ле Пен на следующих выборах президента в 2027 году.

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Макрон Франция