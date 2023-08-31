Через смертельну аварію в Італії залізничники влаштують страйк

Італійські транспортні профспілки у п’ятницю протягом пів доби проведуть загальнонаціональний страйк на залізниці після аварії, в якій потяг насмерть збив п'ятьох працівників під час заміни ділянки колії.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Голова найбільшої профспілки транспортників Італії CGIL Мауріціо Ландіні заявив, що через неналежні процедури безпеки на залізниці, спричинені недофінансуванням, гинуть надто багато італійців.

"Обурення і співчуття вже недостатньо... Це масове вбивство має негайно припинитися", – сказав він, оголосивши про страйк і додавши, що на понеділок заплановані подальші затримки руху в регіоні П'ємонт навколо Турина.

Аварія за участю порожнього пасажирського потяга сталася близько опівночі в середу біля станції Брандіццо на лінії, що з'єднує Мілан і Турин. П’ятеро працівників, які замінювали колію, загинули н місці, ще двом вдалось урятуватись.

Машиністу поїзда, який рухався на повній швидкості, надали допомогу від шоку на місці події, а потім відпустили додому.

Міністр транспорту Італії Маттео Сальвіні заявив, що прокуратура і його міністерство з'ясовують, як це сталося. Він та прем'єр-міністерка Джорджія Мелоні висловили свої співчуття разом із іншими політиками.