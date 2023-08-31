Из-за смертельной аварии в Италии железнодорожники устроят забастовку

Итальянские транспортные профсоюзы в пятницу в течение полусуток проведут общенациональную забастовку на железной дороге после аварии, в которой поезд насмерть сбил пятерых работников во время замены участка пути.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Председатель крупнейшего профсоюза транспортников Италии CGIL Маурицио Ландини заявил, что из-за ненадлежащих процедур безопасности на железной дороге, вызванных недофинансированием, погибают слишком много итальянцев.

"Возмущения и сочувствия уже недостаточно... Это массовое убийство должно немедленно прекратиться", – сказал он, объявив о забастовке и добавив, что на понедельник запланированы дальнейшие задержки движения в регионе Пьемонт вокруг Турина.

Авария с участием пустого пассажирского поезда произошла около полуночи в среду возле станции Брандиццо на линии, соединяющей Милан и Турин. Пятеро работников, которые заменяли пути, погибли на месте, еще двоим удалось спастись.

Машинисту поезда, который двигался на полной скорости, оказали помощь от шока на месте происшествия, а затем отпустили домой.

Министр транспорта Италии Маттео Сальвини заявил, что прокуратура и его министерство выясняют, как это произошло. Он и премьер-министр Джорджия Мелони выразили свои соболезнования вместе с другими политиками.