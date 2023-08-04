Президент Литвы о закрытии границы с Беларусью: Это один из эффективных вариантов

Президент Литвы Гитанас Науседа допускает возможность закрытия границы с Беларусью, если ситуация с безопасностью станет крайне сложной из-за присутствия наемников группы Вагнера.

Об этом он сказал после встречи с польским премьер-министром Матеушем Моравецким накануне, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

В то же время, по словам литовского президента, закрытие границы с Беларусью – это крайняя мера.

"Я упомянул о возможности закрытия границы как крайняя мера. Если мы увидим, что отряды "Вагнера" намеренно дислоцируются у нашей границы, начинаются различные гибридные атаки в сторону нашей границы – без сомнения, это один из вариантов, и достаточно эффективный", – отметил он.

Науседа отметил, что Литва, Польша и Латвия тесно сотрудничают в этом вопросе и обсуждают, как будут координироваться совместные действия в противодействии угрозам из Беларуси.

На днях премьер Польши официально заявил о перемещении 100 "вагнеровцев" к так называемому Сувальскому коридору.

В то же время, по словам Науседы, группа Вагнера разместилась вблизи литовской границы в Гродненской области Беларуси.

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