ЄС засудив новий вирок Навальному

Головний дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель у п’ятницю засудив вирок Московського міського суду про 19 років ув’язнення для російського опозиціонера Алексєя Навального у справі про створення "екстремістської спільноти".

Про це йдеться в заяві Європейської служби зовнішніх справ, яку цитує "Європейська правда".

Євросоюз, за словами Борреля, "рішуче засуджує" рішення московського суду щодо Навального, а також той факт, що засідання відбувалось у закритому режимі у виправній колонії суворого режиму за межами Москви.

"Це також показує, наскільки сильно російська влада боїться його. Навальний є ще одним прикладом триваючих систематичних репресій з боку російської влади та її нехтування правами людини власних громадян", – вважає топ-дипломат Євросоюзу.

Також Боррель нагадав, що ЄС і далі засуджує отруєння Навального російськими спецслужбами у серпні 2020 року, а також відмову Москви виконувати рішення Європейського суду з прав людини про його негайне звільнення з в'язниці.

Нагадавши про випадки тортур і жорстокого поводження з Навальним у в’язниці, головний дипломат ЄС підкреслив, що "політичне керівництво Росії несе відповідальність за його безпеку і здоров'я, за що буде притягнуто до відповідальності".

Раніше в п’ятницю Московський міський суд засудив Навального до ще 19 років позбавлення волі у так званій справі про створення "екстремістської спільноти". Це перша справа, пов’язана з його політичною діяльністю. Серед статей обвинувачення фігурували, серед іншого, "фінансування екстремізму" та "реабілітація нацизму".

У березні 2022 року Навального засудили до дев'яти років колонії за звинуваченням у "шахрайстві та неповазі до суду". В іншій справі його засудили до 3,5 року позбавленні волі за статтею про шахрайство і легалізацію грошових коштів на шкоду російському підрозділу французької косметичної компанії "Ів Роше".