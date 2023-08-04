ЕС осудил новый приговор Навальному

Главный дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель в пятницу осудил приговор Московского городского суда о 19 годах заключения для российского оппозиционера Алексея Навального по делу о создании "экстремистского сообщества".

Об этом говорится в заявлении Европейской службы внешних дел, которое цитирует "Европейская правда".

Евросоюз, по словам Борреля, "решительно осуждает" решение московского суда в отношении Навального, а также тот факт, что заседание проходило в закрытом режиме в исправительной колонии строгого режима за пределами Москвы.

"Это также показывает, насколько сильно российская власть боится его. Навальный является еще одним примером продолжающихся систематических репрессий со стороны российской власти и ее пренебрежения правами человека собственных граждан", – считает топ-дипломат Евросоюза.

Также Боррель напомнил, что ЕС продолжает осуждать отравление Навального российскими спецслужбами в августе 2020 года, а также отказ Москвы выполнять решение Европейского суда по правам человека о его немедленном освобождении из тюрьмы.

Напомнив о случаях пыток и жестокого обращения с Навальным в тюрьме, главный дипломат ЕС подчеркнул, что "политическое руководство России несет ответственность за его безопасность и здоровье, за что будет привлечено к ответственности".

Ранее в пятницу Московский городской суд приговорил Навального к еще 19 годам лишения свободы по так называемому делу о создании "экстремистского сообщества". Это первое дело, связанное с его политической деятельностью. Среди статей обвинения фигурировали, среди прочего, "финансирование экстремизма" и "реабилитация нацизма".

В марте 2022 года Навального приговорили к девяти годам колонии по обвинению в "мошенничестве и неуважении к суду". По другому делу его приговорили к 3,5 годам лишения свободы по статье о мошенничестве и легализации денежных средств в ущерб российскому подразделению французской косметической компании "Ив Роше".