Литва передасть Україні пускові установки до NASAMS у новому пакеті допомоги

Литва напередодні повідомила про виділення Україні чергового пакета військової допомоги.

Про це йдеться у заяві литовського Міністерства оборони, повідомляє "Європейська правда".

До нового пакета увійдуть пускові установки до зенітно-ракетних комплексів NASAMS, антидронові системи та інше обладнання.

У відомстві нагадали, що за останні сім місяців Литва передала Україні гелікоптери Мі-8, зенітні гармати L-70 з боєприпасами, бронетранспортери M113, мільйони набоїв та боєприпаси до гранатометів.

Крім того, Литва бере активну участь у навчаннях українських військових, надає медичне лікування та реабілітацію.

Нагадаємо, наприкінці червня Литва оголосила про рішення купити для України дві пускові установки NASAMS. Президент країни Гітанас Науседа заявив, що це вдалося зробити без шкоди для національної безпеки.