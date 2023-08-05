Литва передаст Украине пусковые установки к NASAMS в новом пакете помощи

Литва накануне сообщила о выделении Украине очередного пакета военной помощи.

Об этом говорится в заявлении литовского Министерства обороны, сообщает "Европейская правда".

В новый пакет войдут пусковые установки к зенитно-ракетным комплексам NASAMS, антидронные системы и другое оборудование.

В ведомстве напомнили, что за последние семь месяцев Литва передала Украине вертолеты Ми-8, зенитные пушки L-70 с боеприпасами, бронетранспортеры M113, миллионы патронов и боеприпасы к гранатометам.

Кроме того, Литва активно участвует в учениях украинских военных, предоставляет медицинское лечение и реабилитацию.

Напомним, в конце июня Литва объявила о решении купить для Украины две пусковые установки NASAMS. Президент страны Гитанас Науседа заявил, что это удалось сделать без ущерба для национальной безопасности.