Опрос: Большинство немцев против участия ультраправой AfD в правительстве

Большинство жителей Германии выступает против участия правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (AfD) в будущем правительстве.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствует опрос, проведенный социологическим институтом YouGov, который приводит DW.

По результатам опроса, 41% респондентов считает, что другие политические партии должны исключать сотрудничество с правыми популистами AfD.

Еще 35% немцев считают, что вопрос о сотрудничестве с AfD должен решаться в каждом отдельном случае.

По оценкам YouGov, рейтинг "Альтернативы для Германии" сейчас составляет 23%.

"Альтернатива для Германии" ранее заявила, что во время выборов в Европарламент в следующем году будет добиваться "роспуска" ЕС или выхода из него Германии. Также партия не поддерживает санкции против России и против помощи для Украины.

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