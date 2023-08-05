В Іспанії спалахнула велика лісова пожежа поблизу кордону з Францією
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Субота, 5 серпня 2023, 10:28
Субота, 5 серпня 2023, 10:28
В іспанському муніципалітеті Портбоу напередодні спалахнула лісова пожежа поблизу французького кордону.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.
За три години пожежа охопила близько 200 гектарів і швидко поширювалася через сильний вітер.
Рятувальники заявили, що пожежу важко загасити через гірський рельєф місцевості, також роботу ускладнює вітер.
З вогнем борються близько 230 пожежників з Іспанії та Франції за підтримки авіації.
У Портбоу також розташована велика залізнична станція, яка використовується як Іспанією, так і Францією.
Нагадаємо, наприкінці липня на грецькому острові Родос через масштабні пожежі довелося евакуювати близько 20 тисяч місцевих мешканців і туристів. На острові оголошували надзвичайний стан.
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