В Іспанії спалахнула велика лісова пожежа поблизу кордону з Францією

В іспанському муніципалітеті Портбоу напередодні спалахнула лісова пожежа поблизу французького кордону.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

За три години пожежа охопила близько 200 гектарів і швидко поширювалася через сильний вітер.

Рятувальники заявили, що пожежу важко загасити через гірський рельєф місцевості, також роботу ускладнює вітер.

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AFP

З вогнем борються близько 230 пожежників з Іспанії та Франції за підтримки авіації.

У Портбоу також розташована велика залізнична станція, яка використовується як Іспанією, так і Францією.

Нагадаємо, наприкінці липня на грецькому острові Родос через масштабні пожежі довелося евакуювати близько 20 тисяч місцевих мешканців і туристів. На острові оголошували надзвичайний стан.