В Испании вспыхнул крупный лесной пожар вблизи границы с Францией

В испанском муниципалитете Портбоу накануне вспыхнул лесной пожар вблизи французской границы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

За три часа пожар охватил около 200 гектаров и быстро распространялся из-за сильного ветра.

Спасатели заявили, что пожар трудно потушить из-за горного рельефа местности, также работу затрудняет ветер.

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AFP

С огнем борются около 230 пожарных из Испании и Франции при поддержке авиации.

В Портбоу также расположена крупная железнодорожная станция, которая используется как Испанией, так и Францией.

Напомним, в конце июля на греческом острове Родос из-за масштабных пожаров пришлось эвакуировать около 20 тысяч местных жителей и туристов. На острове объявляли чрезвычайное положение.