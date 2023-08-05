У Швейцарії остаточно загасили лісову пожежу, що почалася в середині липня

У Швейцарії лише цього тижня остаточно загасили лісову пожежу в Альпах, що тривала з середини липня.

Про це повідомляє SwissInfo, пише "Європейська правда".

Пожежа в Альпах у кантоні Вале, що поблизу італійського кордону, почалася 17 липня та змусила залишити свої домівки близько 200 осіб.

Влада оголосила у п’ятницю, що пожежники за останні дні вже не знаходили осередків з відкритим вогнем, лише тліюче вугілля.

Втім, вони не виключають, що місцями могло залишитися тліюче вугілля і за сприятливих умов пожежа може спалахнути знову, навіть через тривалий час. У зв’язку з цим пожежники залишатимуть поруч з осередком пожежі загін з 10 осіб із технікою, щоб за потреби швидко втрутитися.

Військові, яких залучали до боротьби з вогнем, частково допомагатимуть і надалі – з нічним моніторингом лісового масиву за допомогою тепловізорів.

Загалом від пожежі постраждали 132 гектари території. Три чверті дерев у цьому районі вигоріли, це переважно хвойний ліс.

Нагадаємо, в Іспанії гасять велику лісову пожежу поблизу кордону з Францією.



