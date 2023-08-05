Кількість загиблих внаслідок зсуву ґрунту у Грузії зросла до 16

Внаслідок зсуву ґрунту у грузинському селищі Шові підтвердили загибель вже 16 осіб.

Як повідомляє Interpressnews, пише "Європейська правда", такі дані надвечір 5 серпня оголосило Міністерство внутрішніх справ.

В МВС оголосили, що рятувальники виявили у зоні зсуву 16 тіл, з них п’ять – за поточну добу, поблизу зруйнованих котеджів. Сімох загиблих ідентифікували, але інформації про них не розголошують.

Також біля русла річки виявили два авто без людей всередині, їхні власники знайшлися живими.

До пошукової операції, що триває вже третій день, залучені пожежники, рятувальники та поліція з гелікоптером, дронами та службовими собаками. Роботи планують продовжувати і протягом ночі.

Нагадаємо, МЗС України підтвердило, що одна із загиблих – громадянка України. Згодом "Детектор медіа" з посиланням на знайомих загиблої повідомив, що це українська медійниця, колишня сценаристка шоу "Ранок з Україною".