Количество погибших в результате оползня в Грузии возросло до 16 человек

В результате оползня в грузинском поселке Шови подтвердили гибель уже 16 человек.

Как сообщает Interpressnews, пишет "Европейская правда", об этом вечером 5 августа объявило Министерство внутренних дел Грузии.

В МВД объявили, что спасатели обнаружили в зоне оползня 16 тел, из них пять – за текущие сутки, вблизи разрушенных коттеджей. Семерых погибших идентифицировали, но информацию о них не разглашают.

Также у русла реки обнаружили два автомобиля без людей внутри, их владельцы нашлись живыми.

К поисковой операции, которая продолжается уже третий день, привлечены пожарные, спасатели и полиция с вертолетом, дронами и служебными собаками. Работы планируют продолжать и в течение ночи.

Напомним, МИД Украины подтвердил, что одна из погибших – гражданка Украины. Впоследствии "Детектор медиа" со ссылкой на знакомых погибшей сообщил, что это украинская медийщица, бывшая сценаристка шоу "Ранок з Україною".