Чехія і Франція засудили останню ракетну атаку РФ, у тому числі по центру переливання крові

Чехія та Франція відреагували на останні масовані ракетні атаки РФ по різних містах України, під час яких поцілили у тому числі в центр переливання крові на Харківщині.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Удар по центру переливання крові на Харківщині – черговий доказ нелюдської поведінки Росії. Відповідальні за цей акт терору мають бути покарані, і Чехія докладе зусиль для цього", – заявив глава МЗС Чехії Ян Ліпавський.

The attack on the blood transfusion unit in the Kharkiv region 🇺🇦 is further proof of the Russian inhumane behaviour. Those who are responsible for this act of terrorism must be punished, and Czechia 🇨🇿 will put all efforts into that. — Jan Lipavský (@JanLipavsky) August 6, 2023

МЗС Франції у своїй заяві "найрішучіше засуджує" масовані ракетні атаки Росії 5-6 серпня, зокрема на центр переливання крові на Харківщині, та підкреслює, що умисне обрання цілями цивільних об’єктів є воєнним злочином.

Париж додає, що Франція у співпраці з іншими союзниками продовжить допомагати Україні далі реалізовувати своє право на самооборону, а також підтримувати роботу українських органів та Міжнародного кримінального суду, щоб притягнути до відповідальності причетних до воєнних злочинів РФ.

Нагадаємо, у Повітряних силах оголосили, що українські захисники з вечора 5-го по ранок 6-го серпня знищили 13 російських крилатих ракет "Калібр", 17 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 27 ударних БпЛА "Shahed-136/131". Загадом РФ застосувала для повітряного нападу 70 засобів.