Чехія і Франція засудили останню ракетну атаку РФ, у тому числі по центру переливання крові

Чехія та Франція відреагували на останні масовані ракетні атаки РФ по різних містах України, під час яких поцілили у тому числі в центр переливання крові на Харківщині.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Удар по центру переливання крові на Харківщині – черговий доказ нелюдської поведінки Росії. Відповідальні за цей акт терору мають бути покарані, і Чехія докладе зусиль для цього", – заявив глава МЗС Чехії Ян Ліпавський.

The attack on the blood transfusion unit in the Kharkiv region 🇺🇦 is further proof of the Russian inhumane behaviour. Those who are responsible for this act of terrorism must be punished, and Czechia 🇨🇿 will put all efforts into that.