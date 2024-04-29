Біля берегів Греції затонув човен з мігрантами: одна людина загинула, 25 врятували

Влада грецького острова Самос повідомила, що один мігрант загинув та ще 25 нелегалів врятували із затонулого човна, який відплив від сусіднього узбережжя Туреччини.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

За сприяння прикордонного агентства ЄС Frontex влада розпочала пошуково-рятувальну операцію з метою пошуку інших осіб, які, можливо, зникли безвісти.

Берегова охорона заявила, що відповіла на сигнал лиха в неділю, після чого врятували 23 особи з човна, що тонуло, а ще двох витягли з води.

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Третя особа не реагувала на сигнали, а пізніше її смерть констатували в лікарні.

Водночас поліція на сусідньому березі виявила 10 мігрантів рано вранці в понеділок. Їх затримали для допиту, щоб з'ясувати, чи були вони також у човні.

Попри інтенсивне патрулювання східної частини Егейського моря грецькою береговою охороною та Frontex, нелегальні перевізники мігрантів із Туреччини часто обирають прилеглі грецькі острови як пункт в'їзду до Євросоюзу.

Нещодавно рятувальники на східному грецькому острові Хіос знайшли тіла трьох дівчат, які загинули після того, як човен з мігрантами із сусідньої Туреччини вдарився об скелі.

Раніше грецька берегова охорона врятувала групу з 29 мігрантів з пошкодженого човна в Середземному морі на південь від Криту.

Перед цим берегова охорона Греції врятувала 74 мігрантів, які на дерев’яному човні намагалися дістатися з Африки до Південної Європи Середземним морем.

В уряді Греції пообіцяли надати додаткову фінансову допомогу і більше персоналу, щоб допомогти острову Крит і його крихітному сусіду Гавдосу впоратися з різким збільшенням прибуття мігрантів.