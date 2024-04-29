У Сеймі Литви проходять публічні слухання українців, які пережили війну РФ проти України

У понеділок у Сеймі Литви відбудуться публічні слухання осіб, які пережили війну Росії проти України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

На заході "Відлуння трагедії: свідчення мирних жителів і дітей про війну Росії в Україні" люди поділяться свідченнями з перших вуст і спогадами про свій досвід окупації та депортації.

"Слухання спрямовані на оприлюднення руйнівних наслідків війни, з приділенням особливої уваги особистому досвіду мирних мешканців і дітей, а також обговоренню можливостей юридичної та політичної відповідальності за воєнні злочини, вчинені Росією в Україні", – заявляють організатори.

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Слухання організовані громадянською мережею "Опора", міжнародним центром перемоги України та ініціативою Фонду відкритої Литви Ukcreate Hub.

Раніше у Литві допустили, що можуть допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, але необхідно продумати, як саме це зробити.

Також міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що його країна готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, однак не уточнив, якою саме може бути ця допомога.

23 квітня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтвердив повідомлення про призупинення надання консульських послуг українським чоловікам мобілізаційного віку, які перебувають за кордоном.