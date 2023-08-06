Чехия и Франция осудили последнюю ракетную атаку РФ, в том числе по центру переливания крови

Чехия и Франция отреагировали на последние массированные ракетные атаки РФ по разным городам Украины, во время которых попали в том числе в центр переливания крови в Харьковской области.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Удар по центру переливания крови в Харьковской области – очередное доказательство бесчеловечного поведения России. Ответственные за этот акт террора должны быть наказаны, и Чехия приложит усилия для этого", – заявил глава МИД Чехии Ян Липавский.

The attack on the blood transfusion unit in the Kharkiv region 🇺🇦 is further proof of the Russian inhumane behaviour. Those who are responsible for this act of terrorism must be punished, and Czechia 🇨🇿 will put all efforts into that. — Jan Lipavský (@JanLipavsky) August 6, 2023

МИД Франции в своем заявлении "решительно осуждает" массированные ракетные атаки России 5-6 августа, в частности на центр переливания крови в Харьковской области, и подчеркивает, что умышленное избрание целями гражданских объектов является военным преступлением.

Париж добавляет, что Франция в сотрудничестве с другими союзниками продолжит помогать Украине дальше реализовывать свое право на самооборону, а также поддерживать работу украинских органов и Международного уголовного суда, чтобы привлечь к ответственности причастных к военным преступлениям РФ.

Напомним, в Воздушных силах объявили, что украинские защитники с вечера 5-го по утро 6-го августа уничтожили 13 российских крылатых ракет "Калибр", 17 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 27 ударных БпЛА "Shahed-136/131". Всего РФ применила для воздушного нападения 70 средств.