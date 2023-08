Чехия и Франция осудили последнюю ракетную атаку РФ, в том числе по центру переливания крови

Чехия и Франция отреагировали на последние массированные ракетные атаки РФ по разным городам Украины, во время которых попали в том числе в центр переливания крови в Харьковской области.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Удар по центру переливания крови в Харьковской области – очередное доказательство бесчеловечного поведения России. Ответственные за этот акт террора должны быть наказаны, и Чехия приложит усилия для этого", – заявил глава МИД Чехии Ян Липавский.

The attack on the blood transfusion unit in the Kharkiv region 🇺🇦 is further proof of the Russian inhumane behaviour. Those who are responsible for this act of terrorism must be punished, and Czechia 🇨🇿 will put all efforts into that.